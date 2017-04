Sabato 8 aprile alle 11.30 la messa in onda della puntata che il conduttore Livio Leonardi ha realizzato con la regia di Daniele Biggiero e la collaborazione del Comune.

E’ dedicata a Vincenzo Bellini e ai luoghi del Cigno catanese la puntata di “Paesi che vai… Luoghi, detti, comuni” che andrà in onda su Rai1 sabato 8 aprile alle 11.30.

Il conduttore Livio Leonardi, con la regia di Daniele Biggiero e la collaborazione del Comune di Catania, accompagnerà i telespettatori lungo un itinerario storico-artistico che percorrerà a piedi e in bicicletta affiancato dalla guida turistica Chiara Ponzo.

Il format sull;incomparabile patrimonio culturale, artistico ed archeologico del Paese punterà dunque i riflettori, grazie anche al contributo dell’autrice Susy Ciccarelli e dell’organizzatore Giuseppe Ruggiero, sulla Catania di Bellini.

Protagonisti nelle immagini, la casa natale dell’illustre cittadino in piazza San Francesco, il teatro dell’Opera a lui dedicato nell’omonima piazza, le chiese di San Francesco Borgia, San Nicolò l’Arena e di San Francesco all’Immacolata dove il giovane Vincenzo mosse i primi passi da musicista. Focus anche sulla statua in piazza Stesicoro che raffigura il compositore e sulla sua tomba in Cattedrale, sul Giardino Bellini, il Palazzo Biscari dove il nonno di Bellini, il compositore di musiche sacre Vincenzo Tobia Felice, era anche maestro concertatore durante le feste.

Le telecamere, supportate da un drone per le riprese dall’alto, non mancheranno di soffermarsi su alcuni luoghi simbolo della città, dal porto con il suo mare a piazza Duomo, dove Livio Leonardi, durante una breve pausa delle riprese, ha espresso uno speciale apprezzamento alla città: “Dire che Catania è bella, è poco. E’ intrigante e affascinante”