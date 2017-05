Osterchef è il food-talent di Sanlorenzo Mercato a Palermo, un’iniziativa che porterà otto talenti non professionisti ma appassionati di cucina, a mettersi in gioco proponendo le proprie ricette al pubblico di un vero ristorante e ad esperti, giornalisti, chef e operatori del mondo dell’enogastronomia.

Chi vincerà volerà a Roma e avrà l’onore di cucinare su Alice TV. La celebre emittente TV nazionale dedicata al cibo ospiterà il protagonista dell’iniziativa in uno speciale showcooking in onda su Sky e digitale terrestre.

Cosa prevede l’iniziativa

È previsto un mini-stage a fianco dello stellato Tony Lo Coco nella cucina de I Pupi di Bagheria. Sfida dopo sfida, il più meritevole dei partecipanti avrà modo di approdare su ALICE, appunto, visibile su tutto il territorio nazionale su Sky e digitale terrestre, per cucinare le proprie ricette, raccontando la propria idea di cucina e il legame con il territorio, le tradizioni e la passione da cui nascono le idee creative.

Un’occasione unica per lanciarsi nel mondo della buona cucina a un livello più che amatoriale, trasformando un semplice hobby in una vera occasione professionale.

La gara

Intanto è entrata nel vivo la fase di selezione di Osterchef, che terminerà il 28 maggio: i gourmet e gli appassionati di cibo sono invitati a proporre un piatto originale in linea con i valori del Mercato: cibi stagionali, materia prima di qualità, legame con il territorio.

Per proporre il piatto basterà pubblicare sul proprio profilo Facebook o Instagram una foto del proprio piatto, con la specifica degli ingredienti utilizzati e l’hashtag #osterchef, “taggando” Sanlorenzo Mercato e facendo attenzione a rendere pubblica la visibilità del post, nelle impostazioni di privacy.

C’è tempo fino al 28 maggio (compreso) per pubblicare la foto e cercare di renderlo più visibile possibile con “like” e condivisioni.

Il 29 maggio gli chef di Sanlorenzo Mercato, con giudizio autonomo e insindacabile, sceglieranno le otto migliori proposte per dare il via alle fase 2 con le sfide dirette e le cene in osteria. (Tutte le info qui:http://www.sanlorenzomercato. it/evento/osterchef/)

A presiedere il tavolo “tecnico”, la sera della finale a metà luglio, un ospite speciale: Tony Lo Coco, chef e patron del ristorante I Pupi di Bagheria (una stella Michelin), che al vincitore offrirà la possibilità di passare cinque giorni nella cucina del ristorante stellato, a fianco dello chef. Insieme a Lo Coco anche Giampaolo Trombetti, responsabile di Alice Tv e autore cucina Rai.

I premi in palio

Al trionfatore della prima edizione di Osterchef andrà un corso professionale di 700 ore per “Operatore di cucina + specializzazione Chef”, con rilascio di attestato di qualifica valido in tutta la Comunità Europea, offerto daLa Piramide Centro Studi – Accademia BeChef, ma anche la possibilità di cucinare fianco a fianco con gli chef Antonio e Giuseppe Bonadonna nel ristorante di Abbazia Sant’Anastasia a Castelbuono, in un evento appositamente organizzato con la cantina madonita, protagonista con la sua linea dei vini biodinamici Sensinverso.

Un premio anche per il secondo classificato, a cui verrà offerto un corso per l’attestato di formazione professionale per alimentarista (HACCP), il punto di partenza per lavorare dentro le cucine professionali.