Si è svolta sabato 8 aprile, nella hall dell’ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana, l’incontro convocato dai primi Sindaci di Castellana Sicula e Polizzi Generosa, Pino Di Martino e Pino Lo Verde.

Erano presenti anche il indaco di Petralia Sottana, Santo Inguaggiatore, il presidente del Consiglio Comunale di Geraci Siculo, Piero Scancarello. Hanno partecipato all’iniziativa numerosi tra operatori e medici del nosocomio, oltre che rappresentanti di forze sociali e sindacali del comprensorio.

Dopo un franco confronto tra i presenti, si è deciso di inviare una nota immediata al presidente Crocetta, all’assessore Gucciardi, al ministro della Salute, al prefetto di Palermo e al sottosegretario siciliano Faraone con la quale si chiedo di non procedere alla pubblicazione e all’attuazione del nuovo Piano della Rete Ospedaliera Siciliana, prima di procedere al confronto con le comunità locali per sentire il loro parere e le loro proposte.

Si è deciso di procedere alla formazione di un Comitato di protesta e di proposta formato dai rappresentanti istituzionali dei comuni delle Madonie e delle varie componenti della popolazione madonita, per dare vita a tutte le iniziative che si riterranno idonee, così come avvenuto nel Settembre 2016 per salvare l’Ospedale GIGLIO di Cefalù dal declassamento tentato dal Governo regionale.