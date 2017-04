LICATA – Il reparto di ortopedia dell’ospedale San Giacomo D’Altopasso di Licata resterà senza primario.

A lanciare l’allarme la Cgil, che attraverso una nota di Mario Augusto, segretario aziendale della Cgil funzione pubblica dell’ospedale, accende i riflettori su una questione che sembra non aver moloto senso. L’attuale primario, Antonino Catanese, ha infatti raggiunto l’età pensionabile e dal prossimo 1 maggio andrà in pensione. Tuttavia l’azienda sanitaria di Agrigento non ha ancora provveduto alla sua sostituzione.