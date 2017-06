Leoluca Orlando sindaco di Palermo. Oggi con l’elezione a Palazzo Jung diventa ufficiale.

A proclamarlo, con il 46,23% dei voti, è stato il presidente dell’Ufficio elettorale, Gioacchino Scaduto.

Orlando ha avuto anche il tempo di scherzare: “So come funziona, è il vantaggio dell’esperienza”.

Quindi le foto ricordo con alcuni dipendenti comunali, l’applauso liberatorio. Adesso, con il giuramento formale, decade tecnicamente la giunta in carica.

Gli assessori designati

Sono quattro: Giovanna Marano, Sergio Marino, Emilio Arcuri e Andrea Cusumano. Nessun assessore politico, almeno non per il momento.

Qualche malumore per la scelta di non inserire nessun assessore politico arriva da Sinistra Comune, in particolare da Barbara Evola e Giusto Catania.

Catania scrive su Facebook: “In attesa che vengano determinati gli assetti della futura giunta, è il momento di fare un bilancio consuntivo di questi ultimi entusiasmanti cinque anni ho dato, col massimo dell’impegno e della passione, il mio contributo al cambio culturale e alla trasformazione della città; ho realizzato cose importanti ed ho un solo grande rimpianto: la mancata dismissione del campo rom. Lo avevo promesso alla mia amica Fatima e, anche per questa ragione, continuerò a provarci”.