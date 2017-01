PALERMO – “Siamo una grande squadra”. Leoluca Orlando apre la sua campagna elettorale al Teatro Golden e il suo primo ringraziamento va ai migranti, che hanno scelto di vivere a Palermo e di dargli un’anima. “E finchè – dice il sindaco Orlando – la mafia ha governato Palermo, questa gente non era ben accetta. Le cose sono cambiate, la mafia non governa più Palermo, che adesso è una città bellissima”.

Ma Orlando, in questi anni, il sindaco l’ha saputo fare?

Il primo cittadino del capoluogo siciliano elenca i successi della sua amministrazione dai posti di lavoro salvati nelle aziende partecipate, che Orlando definisce “il simbolo del percorso fatto da Palermo”, alle tante azioni di riqualificazione del territorio, i rifiuti e il piano sulla mobilità.

Nel ricandidarsi alla guida della città avverte: “il mio partito è Palermo. Abbiamo fatto tutto questo senza lacci, perchè il mio partito era ed è Palermo. Uno stronzo come ci vuole. Ho il dovere di creare le condizioni per cui questa città non sia più condizionata da logiche di partito”.