“Le storie che raccontiamo in questo libro rappresentano uno spaccato della grande realtà quotidiana delle mafie. Abbiamo scelto di immergerci in una dimensione nuova, quella delle relazioni private e intime in cui “le piccole storie di donne e uomini” forniscono nuovi modi di leggere il fenomeno e di raccontarlo.

Con due inziative a Capo d’Orlando e a Messina, verrà presentato il libro “ONORE E Dignitudine. Storie di donne e di uomini in terra di ‘ndrangheta” di Sabrina Garofalo e Ludovica Ioppolo (Fulco editore).

Venerdì 27 gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare del Municipio di Capo d’Orlando, all’interno de “I Venerdi d’autore”, a cura della Biblioteca Comunale e del Comune di Capo D’Orlando si svolgerà il primo dei due appuntamenti. Alla presenza delle autrici, i lavori saranno moderati da Carlo Sapone – Resp.le FF. della Biblioteca Com.le di Capo d’Orlando, e introdotti da Franca Sinagra, interverranno Angela Gentile Manca, madre di Attilio, e Tiziana Tracuzzi di Libera a Messina. Alcuni passi del libro saranno letti da Cinzia Conti Nibali.

Sabato 28 Gennaio alla ore 18.00 presso La Feltrinelli Point Messina insieme a Sabrina Garofalo e Ludovica Ioppolo interverranno Dario Montana, Referente provinciale della memoria per Libera a Catania, Enrico Interdonato, psicologo e socio del Comitato Addiopizzo Messina Onlus e Tiziana Tracuzzi, referente del Presidio di Libera a Messina “Nino e Ida Agostino.

Una scelta precisa, quella di guardare e ascoltare, in una prospettiva di genere, le storie di uomini comuni che si innamorano di donne che non possono amare. Donne che non possono in nessun modo passare il confine della famiglia e della ’ndrangheta. E che invece rompono il tabù dell’onore e della “dignitudine”, contro ogni logica, oltre il controllo mafioso totale e totalizzante.

Raccontare è anche fare memoria, e non è solo il monito del “non dimenticare” a fare la differenza. È un gesto politico quello di contribuire a decostruire l’immaginario mafioso legato all’onore, alla narrazione macro che descrivendo le grandi operazioni e i grandi traffici, non permette di considerare che di ’ndrangheta – ma anche di amore, di onore e di dignitudine – si muore.