L’11 e 12 aprile nelle multisale del Circuito UCI Cinemas arriva Oltre le Nuvole – Il Luogo Promessoci, il primo lungometraggio diretto da Makoto Shinkai, che all’epoca aveva già conquistato il suo pubblico con i corti “She and Her Cat” e “The Voices of a Distant Star” e che ormai è l’unico a poter competere con Hayao Miyazaki grazie alla sua padronanza delle arti visive e all’incredibile abilità narrativa che lo contraddistingue. Distribuito da Nexo Digital e Dynit, l’anime disegna un futuro alternativo per il Giappone post Seconda guerra mondiale, che lo vede diviso in due parti: una occupata dall’Unione e l’altra sotto il controllo di un’alleanza tra Giappone e Stati Uniti.

La storia è ambientata negli anni ’90, quando il paese si riunisce e soltanto l’isola di Hokkaido (ribattezzata Ezo) rimane occupata dall’Unione, qui è stata costruita un’altissima torre : si tratta di un’arma in grado di trasformare il mondo in un universo completamente differente. Intanto due amici, Hiroki e Takuya, lavorano da tempo a un aereo; il loro sogno è avvicinarsi alla Torre per vedere cosa nasconde. Una ragazza di nome Sayuri si unisce a loro e insieme diventano un trio inseparabile. I due adolescenti promettono di portare la ragazza con loro per scoprire cosa ci sia al di là della Torre, ma un giorno Sayuri scompare senza lasciare traccia. La promessa appare dunque infranta: Hiroki e Takuya abbandonano il loro sogno e le loro strade si dividono. Il destino però li riunirà anni più tardi, ma ora sono adulti e le cose sono cambiate. La promessa che li legava un tempo può essere considerata ancora valida?