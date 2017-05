Confezionato a febbraio 2017 e non ancora commercializzato (lo sarà a partire da Giugno prossimo) “OLIOVE” – Olio Extravergine di Oliva di qualità superiore IGP Sicilia, blend di olive Nocellara del Belice, Cerasuola e Biancolilla, proveniente dai territori di Menfi e Sciacca (AG), ottiene un doppio prezioso riconoscimento internazionale per l’innovazione del prodotto e l’originalità ed eleganza del packaging.

Il progetto

A spiegarci nel dettaglio come è nato il progetto è Samantha Di Laura, fondatrice di Scirocco Agricola e già CEO di Scirocco Ethical Sales Management: “OLIOVE nasce dalla volontà di dare valore al prodotto, passando dalla concezione di olio come condimento a vero e proprio nutrimento. Ci siamo concentrati da una parte, sull’estrazione a freddo entro le 24 ore dal raccolto e sulla qualità organolettica che ha portato a realizzare nel Febbraio 2017 uno dei primi IGP Sicilia che ha superato le analisi chimiche e quelle del panel di degustazione di IRVO (Istituto Regionale del Vino e dell’Olio) ente certificatore del marchio di qualità IGP Sicilia. Dall’altra, abbiamo puntato a innovare sin dall’ideazione del Brand e del packaging curato da Scirocco Ethical Sales Management, da me fondata nel 2015.

OLIO, LIVE, LOVE, OLIVE

OLIOVE è un vero e proprio atto d’amore verso l’Olio Siciliano di Alta Qualità. Da qui è nata l’idea di un logo identificativo dell’amore per l’Olio e che fosse declinabile a livello internazionale. Da questa intuizione nasce OLIOVE, parola composta dalle parole OLIO, LIVE, LOVE, OLIVE. L’olio è confezionato in lattine da 250 ml e 500 ml. Su ciascuna facciata della lattina è riportata una lettera differente, così che il consumatore possa divertirsi a comporre la parola preferita fino ad arrivare, affiancando le 6 lattine, a formare il logo intero. Nella filosofia progettuale del packaging abbiamo privilegiato la lattina poiché, dalle nostre ricerche, risulta il contenitore che meglio preserva le caratteristiche organolettiche dell’olio.

Il team

Dietro questo progetto c’è una squadra affiatata, dove Carmen Bonfante, una delle poche donne in Italia ad essere sommelier e tecnico esperto degustatore di oli extra vergine d’oliva, ha giocato un ruolo importante e determinante per la qualità finale del prodotto. La produzione 2016 è stata di 1.400 lattine da 500 ml e 400 lattine da 250 ml. Ogni lattina è stata etichettata e numerata a mano, con amore. Il doppio riconoscimento ottenuto a Londra ci rende orgogliosi e ci fa capire che i mercati esteri sono pronti ad accogliere e premiare i prodotti italiani di alta qualità concepiti con un approccio e un respiro internazionale”.