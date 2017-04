Olimpiadi delle Neuroscienze

Ancora importanti risultati per l’Istituto Curcio di Ispica. L’alunno, Rosario Santostefano, frequentante la V BS del Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate dell’Istituto “G. Curcio”, si è classificato per la fase nazionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze, superando la fase regionale tenutasi a Enna il 18 marzo presso l’Università Kore.

Una competizione internazionale

Oltre a Santostefano altri tre ragazzi della squadra del Curcio si sono classificati tra i primi dieci. Le Olimpiadi delle Neuroscienze costituiscono le fasi locale e nazionale della International Brain Bee (IBB): una competizione internazionale che mette alla prova studenti delle scuole medie superiori, di età compresa fra i 13 e i 19 anni, sul grado di conoscenza nel campo delle neuroscienze (sono trattati argomenti come: l’intelligenza, la memoria, le emozioni, lo stress, l’invecchiamento, il sonno e le malattie del sistema nervoso).

La fase nazionale a Catania

L’obiettivo principale della competizione, promossa dalla Società Italiana di Neuroscienze, è accrescere fra i giovani l’interesse per la biologia in generale e per lo studio della struttura e del funzionamento del cervello umano, l’organo più complesso del nostro corpo.L’edizione 2017 delle Olimpiadi delle Neuroscienze è stata organizzata dall’Istituto di Scienze Neurologiche del CNR. Di Catania. La fase nazionale si svolgerà a maggio a Catania, dove, tra i 3 migliori studenti di ogni competizione regionale, verrà individuato il vincitore nazionale. Il vincitore, che rappresenterà l’Italia, riceverà una borsa di studio per partecipare alla competizione internazionale che si svolgerà a Washington DC, USA dal 3 al 6 agosto nell’ambito della American Psychological Association’s Convention. Soddisfatti per i risultati raggiunti dagli studenti del “Curcio” il docente di scienze naturali Giuseppe Micieli che ha creduto molto nell’iniziativa e il dirigente scolastico Maurizio Franzò.