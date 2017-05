ore 1​1,00 – Villa comunale

Consegna delle opere del progetto “Decoriamo Belpasso” a cura della Scuola media “Martoglio” e dell’associazione “Art is Why.

I lavori degli studenti (vasi in terracotta, installazioni in pietra lavica ceramizzata e decorazioni artistiche andranno ad arredare artisticamente il centro urbano. La prima realizzazione è già stata installata accanto alla scalinata del Palazzo Municipale e sarà inaugurata in questa occasione. Saranno presenti il sindaco Carlo Caputo e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale.