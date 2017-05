La predisposizione genetica, una vita molto stressante e, spesso, anche irregolarità del sonno: le cause delle occhiaie possono essere molteplici e di non facile identificazione. Oggi vi proponiamo qualche rimedio naturale per rinfrescare il vostro contorno occhi in maniera del tutto naturale.

Vitamina C

Prima di tutto, ricordate che un’alimentazione ricca di arance, carote, kiwi, succo di limone, pomodori e lattuga permette all’organismo di assumere il giusto livello di vitamina C necessario per rafforzare i capillari che si rendono sempre più visibili con il passare del tempo. Lo stesso discorso vale per alimenti ricchi di antiossidanti, come cipolle e pomodori.

Mancanza di ferro

Spesso le occhiaie sorgono a causa di una mancanza di ferro. E’ questa la ragione per cui non dovete far mancare mancare mai alimenti ricchi di ferro come ad esempio le lenticchie. Allo stesso tempo però, riducete il consumo di tè e caffè in quanto ostacolano l’assorbimento del ferro.

Il sale, grande alleato delle occhiaie

Evitate invece gli alimenti contenenti alte quantità di sale perché accentuano le occhiaie.

Gli impacchi

Se poi avete del tempo libero e volete impiegarlo in maniera utile per il vostro benessere, potete fare degli impacchi di tè per combattere quelle tanto odiate e antiestetiche occhiaie. Dopo aver imbevuto di tè un disco di cotone, applicatelo sotto gli occhi e lasciate agire per qualche minuto.