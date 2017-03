Sabato 25 marzo alle 17:30, all’auditorium di Villa Belvedere di Acireale, si terrà il quinto e ultimo incontro su musica e lavoro organizzato da Obiettivo Musica, aperto a tutti e a ingresso gratuito.

Questa volta si parlerà del mondo del booking concerti come opportunità professionale con Paolo Mei, responsabile di Rocketta Booking, l’agenzia siciliana che da più di dieci anni porta in concerto piccoli e grandi musicisti indipendenti in Italia. Si parlerà anche di metodi alternativi di autopromozione per gli artisti emergenti con Giuseppe Labbruzzo, direttore di produzione di MArteLabel, etichetta discografica indipendente con sede a Roma attiva dal 2008.

“Obiettivo Musica” è un progetto no profit rivolto ai giovani musicisti siciliani, avviato lo scorso dicembre e ideato dall’omonima Associazione guidata da Paolo Pennisi (ideatore e responsabile dell’iniziativa). Il progetto vuole offrire gratuitamente ai giovani siciliani la possibilità di conoscere da vicino il mondo del lavoro musicale e di imparare a trovare il proprio spazio tra le band emergenti.

Tra le fasi del progetto, un concorso a premi per band emergenti tenutosi lo scorso gennaio e un grande concerto a maggio con una band di rilievo nazionale.

Obiettivo Musica è sostenuto dal Dipartimento Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall’Assessorato alla famiglia e ai servizi sociali della Regione Sicilia, dai Comuni di Acireale e di Catania, in partnership con Associazione Barock, Associazione Uber- Opera Commons, La Cartiera, Doc Servizi, Etimuè Pub Acireale, La Caverna del Mastro Birraio, Keepon, Radio Lab, Radio Zammù, Rocketta Booking, Soundreef, Viceversa Records, Skech.