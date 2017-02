ACIREALE – Domani alle 10:00, all’auditorium di Villa Belvedere di Acireale (ex – Angolo di Paradiso), si terrà un incontro organizzato da Obiettivo Musica, aperto a tutti e a ingresso gratuito. Si parlerà di distribuzione digitale dei prodotti musicali e management artistico rispettivamente con Francesco Fazio e Dario Cunsolo di Believe Digital – una delle principali etichette di distribuzione digitale e fornitore di servizi discografici – e con Nuccio La Ferlita, storico manager e promoter di concerti in Sicilia. Saranno presenti anche Luca Madonia dei Denovo, ospite a Sanremo 2011 e Enzo Velotto di Viceversa Records in veste di moderatore.

L’incontro fa parte di una serie di seminari iniziati la scorsa settimana con un focus su produzione ed editoria musicale, che continuerà nelle settimane a venire con altri appuntamenti a tema diritti d’autore, autopromozione, booking e altri argomenti caldi legati al lavoro nel mondo della musica.

“Obiettivo Musica” è un progetto no profit rivolto ai giovani musicisti siciliani, avviato lo scorso dicembre e ideato dall’omonima Associazione guidata da Paolo Pennisi (ideatore e responsabile dell’iniziativa). Il progetto vuole offrire gratuitamente ai giovani siciliani la possibilità di conoscere da vicino il mondo del lavoro musicale e di imparare a trovare il proprio spazio tra le band emergenti.

Tra le fasi del progetto, un concorso a premi per band emergenti tenutosi lo scorso gennaio e un grande concerto a maggio con una band di rilievo nazionale.

Obiettivo Musica è sostenuto dal Dipartimento Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall’Assessorato alla famiglia e ai servizi sociali della Regione Sicilia, dai Comuni di Acireale e di Catania, in partnership con Associazione Barock, Associazione Uber- Opera Commons, La Cartiera, Doc Servizi, Etimuè Pub Acireale, La Caverna del Mastro Birraio, Keepon, Radio Lab, Radio Zammù, Rocketta Booking, Soundreef, Viceversa Records, Skech.

Aggiornamenti e ulteriori informazioni sul progetto alla pagina facebook di Obiettivo Musica: www.facebook.com/obiettivomusicaprogetto/