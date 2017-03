l dipartimento di Matematica e Informatica (DMI) e il Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (DIEEI) dell’Università di Catania, in collaborazione con STMicroelectronics – Catania organizzano una giornata di approfondimento tecnico sul tema delle nuove tecnologie informatiche.

Giorno 22 Marzo 2017, presso l’aula Magna del Dipartimento di Matematica e Informatica verranno infatti presentate le attività di ICT di STMicroelectronics presso lo stabilimento di Catania (e non solo). Obiettivo dell’incontro sarà quello di rendere evidenti le attività, ma soprattutto le soluzioni utilizzate e sviluppate in questo settore specifico, per soddisfare i requirement interni aziendali in ambito manufacturing e gestionale.

A margine dell’incontro verranno presentate opportunità di stage/tirocini per gli studenti di Informatica e di Ingegneria Informatica.

Programma:

Ore 9.30 Saluti Istituzionali:

Prof. Francesco Basile, Magnifico Rettore UniCT

Prof. A. Gentile, Delegato alla Ricerca UniCT

Prof. Vincenzo Catania, Direttore DIEEI

Prof. Giovanni Gallo, Direttore DMI

Ore 10.00

Ing. Francesco Caizzone – Catania Site General Manager STMicroelectronics

Ore 10.30

Ing. Daniele Ditta – Catania ICT Manufacturing Service Delivery Team

Ore 11.00

Ing Mario Marroccia – Catania&Napoli ICT Technical Excellence Center STMicroelectronics

Ore 11.30

Interventi degli studenti