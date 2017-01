Tra le novità introdotte, prezzi agevolati per le famiglie e per i dipendenti delle medie e grandi aziende e l’abbonamento “Erasmus” rivolto a tutti coloro che, senza limiti di età, soggiornano a Palermo nell’ambito di programmi di mobilità internazionale per fini di studio, volontariato o formazione.

Leggi tutto