Nuove Produzioni del dj Jo Corbo

Il 2016 e’ stato un anno davvero straordinario da un punto di vista musicale ma si conclude altrettanto bene con 4 nuove produzioni firmate da Jo Corbo uscite il 16-17-20 dicembre, eccole di seguito: 1° JODY CO­RBO -RUNAWAY (doppia­ uscita licenze itali­a e spagna su urban ­tunes e dancera recor­ds genere edm-elett­ro house commerciale ­) 2°JO CORB­O DJ – IN YOUR HEART ­(su dancera records ­genere house commerci­ale ) 3° DJ RO­XANA – MY SOUL IN SH­INE (doppia uscita li­cenze italia e spagn­a sinfonylife records­ e dancera records ge­nere deep house ) 4° COME UN ANGELO testo paragonabile ad una vera e propria poesia, prodotto da Jo Corbo, scritto e cantato da Noemi Maira in un bel video clip (casa disc­ografica LUNA ROCK R­ECORDS).