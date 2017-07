Il Caldo concede una tregua, ma sarà breve

“Venti più freschi di Maestrale hanno raggiunto ormai tutta la nostra Penisola portando a una ridimensionata delle temperature, con caldo decisamente più accettabile e consono alle medie del periodo” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara –. “Tutto questo al prezzo di qualche rovescio o temporale anche di forte intensità, come testimoniano le recenti cronache, in particolare su Nordest e lungo i versanti adriatici. Giovedì avremo ancora qualche nota instabile all’estremo Sud, mentre sul resto della Penisola prevarranno condizioni soleggiate”

Dal weekend nuova ondata di caldo

“La tregua caldo sarà breve, perché ben presto rimonterà l’anticiclone africano su tutta l’Italia” – avverte l’esperto di 3bmeteo.com – “Già da venerdì le temperature saranno in aumento un po’ ovunque, tanto che entro il prossimo weekend sulle aree interne lontane dal mare si potranno raggiungere punte di 34-35°C, anche superiori in Sardegna. Tuttavia sarà la prossima settimana che la nuova ondata di caldo avrà la sua massima espressione, con temperature che potranno superare i 35-36°C su gran parte delle Regioni, fino a picchi nuovamente di 40-41°C sulle zone più interne. La canicola verrà solo parzialmente smorzata lungo le coste grazie alle brezze marine, ma farà comunque caldo e in più si aggiungeranno condizioni afose per gli elevati tassi d’umidità. Ad oggi, ci sono i presupposti per cui questa nuova ondata di caldo possa essere più intensa della precedente e probabilmente di tutta l’Estate 2017.”

Si aggrava il problema siccità. Le piogge? Poche e concentrate in aree ristrette

“Il problema siccità non è stato certo risolto dai temporali di questi giorni, che hanno colpito in modo molto localizzato. La loro energia è stata scaricata con fenomeni anche violenti ma in aree ristrette, lasciandone molte altre all’asciutto. Per alleviare la sete delle nostre terre ci vorrebbe una perturbazione più organizzata, che tuttavia non si intravede neppure nel lungo termine. Almeno per i prossimi 10 giorni qualche rovescio o temporale potrà al più interessare il Nord, soprattutto Alpi e Prealpi, ma nulla più a causa dell’anticiclone africano che non potrà che peggiorare la situazione. Siamo di fronte a una Estate decisamente secca, almeno nella sua prima parte, e fatto ancor più grave che fa seguito a una Primavera avara di piogge” – concludono da 3bmeteo.com