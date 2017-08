Inizio agosto bollente sulla nostra penisola

Una nuova espansione dell’anticiclone sta portando sul nostro paese un’intensa ondata di caldo. Già nella giornata di ieri le temperature hanno localmente superato i +40°C e nei prossimi giorni il caldo si farà ancora più intenso. La situazione meteo sarà infatti all’insegna del tempo stabile e soleggiato con temperature che si assesteranno su valori ben al di sopra delle medie del periodo.

Con tale ondata di caldo potremmo anche assistere alla riscrittura di diversi record, soprattutto al Centro Nord. Secondo le ultime uscite dei modelli, la fine di questa ondata di calore sarebbe prevista per la seconda decade di agosto, ma la distanza temporale è troppo elevata per stilare una previsione dettagliata.

Allarme arancione a Siracusa

Il sistema di previsione di allarme per ondate di calore del Ministero della Salute ha reso noto che oggi, 1 agosto, e domani 2 agosto, la provincia di Siracusa è interessata da un innalzamento climatico con uno stato di livello 2, cioè arancione, con probabile peggioramento a livello 3 per i giorni a seguire.

Quali sono le fasce più a rischio

Il livello 2 indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute in persone con condotte o problematiche che le pongono in condizione di fragilità e, quindi, più suscettibili a condizioni avverse.

L’Asp di Siracusa invita la popolazione, in particolare i familiari e chi si occupa di anziani, bambini e soggetti fragili, a seguire alcune semplici regole per mitigare l’impatto del caldo sulla salute come evitare di uscire nelle ore più calde, bere regolarmente acqua, evitare alcool e consumare pasti leggeri. Consigli e Piano per l’emergenza ondate di calore 2017 sono pubblicati nell’home page del sito internet aziendale www.asp.sr.it.

Si raccomanda una particolare attenzione per le persone anziane e che vivono da sole segnalando ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di intervento.

