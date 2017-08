L’avvocato Roberto Corsaro accompagna Greta, la sorella di una collega, a Sperlinga per riscuotere una parte dell’eredità della zia Fifì. Tutto sembra procedere senza intoppi, ma avviene un omicidio. A Roberto e a suo fratello Fabrizio il compito di scoprire il colpevole. I fratelli Corsaro, un serio avvocato e un cronista di nera, tornati protagonisti nel giallo “Una famiglia diabolica” di Salvo Toscano, saranno i protagonisti, con il loro autore, venerdì 18 agosto alle 21 nello spazio di Chiasso Verdi, a Misilmeri, del sesto appuntamento col festival letterario Notturni d’autore 2017.

Atmosfere ritrovate

Una serata densa di atmosfere e contesti ormai perduti, nel centro storico del paese del Palermitano, con una conversazione tra lo stesso autore e l’avvocato ed autore Ennio Tinaglia. “Portatevi le sedie, come si faceva una volta quando la sera, davanti alle case, si stava tutti insieme a parlare fino a tardi, , ricreando quella atmosfera di socialità che caratterizzava le piazze di una volta, centri civici e dell’identità di un luogo. Noi, per conto nostro, terremo una sedia vuota per ricordare tutte le donne vittime di femminicidi, aderendo anche quest’anno alla campagna Posto occupato”. Lo dicono i due organizzatori, Antonella Folgheretti e Giuseppe Lo Bocchiaro.

Il Festival

Il festival Notturni d’autore inserisce le presentazioni dei libri in un contesto itinerante per interagire col territorio. “Quest’anno abbiamo lavorato sulla scelta di otto luoghi ‘difficili’, per la loro intrinseca storia e per il loro essere ancora spazi non finiti ma in divenire. Ad accomunare questi spazi in mutazione la necessità di esercitare un basilare ‘diritto alla città’: la possibilità di passeggiare dentro recinti normalmente negati, di riempirli di voci e racconti, di farli nostri anche se solo per poche ore, in attesa di una riapertura definitiva – aggiungono Folgheretti e Lo Bocchiaro -. Ognuno di questi luoghi è stato individuato anche per le caratteristiche di accessibilità e di abbattimento delle barriere architettoniche, anche, laddove serve, mediante pedana mobile”.

Gli appuntamenti

Gli appuntamenti letterari sono iniziati con Gabriella Ebano, proseguiti con Giusy La Piana, con Adriana Corso, con Gioacchino Lo Nobile e con Piera Bivona.

La rassegna Notturni d’Autore è realizzata in collaborazione con il Comune di Misilmeri, la libreria indipendente di Palermo Modusvivendi, la Cantina Buceci – che offre una degustazione dei suoi vini – e l’Associazione Medici di Misilmeri, che donerà alle biblioteche scolastiche del paese una copia di ogni libro presentato.

La rassegna proseguirà il 24 agosto con “Soldatini ribelli” di Maurizio Agnello, per concludersi il 2 settembre con “Guglielmo il Buono, la fatale imprudenza” di Tonino Russo.