La notte delle notti, il simbolo dell’estate, un po’ il Capodanno della stagione calda. Questa è la notte di Ferragosto per chi ha il senso del divertimento. E sarà una serata fatta di musica per stare allegri, cantare e ballare quella proposta dai Trio’clock lunedì 14 agosto da Le Pedane – Isola del vento in via de Villini a Isola delle Femmine.

Il programma

Alle 20 si potrà accedere al locale per godere del tramonto e del ricco tagliere dell’apericena. Alle 22 spazio alla musica con il concerto dei Trio’clock, ovvero una delle migliori realtà musicali – figlia della scuola di musica Cast di Palermo – con il loro repertorio “pop dolce”.

La band, capitanata dalla cantante Claudia Tarantino, con Giacinto Gianfala alle percussioni e Antonio Caruso alla chitarra, proporrà una scaletta che spazia dal soul, all’R&B, al pop moderno alla dance made in Italy. In scaletta brani di Amy Winehouse, Mario Venuti, Bill Withers, Police, Neffa, Maroon 5, Lana Del Rey e Lenny Kravitz.

Per prenotare un tavolo o chiedere informazioni si può telefonare al 388 758 1803.