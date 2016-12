Notte di Capodanno, etilometri su tutte le auto dei carabinieri

Per capodanno le auto dei carabinieri di Sciacca saranno dotate di etilometri, in modo da verificare se chi si mette alla guida, nell’ultima notte dell’anno, è sobrio o ubriaco.

“Per l’espletamento dei servizi di controllo delle aree e dei locali maggiormente frequentati dai ragazzi, i carabinieri – scrive l’Arma – invitando gli utenti della strada ad adottare idonee misure di sicurezza evitando la guida dei veicoli in stato di minore lucidità, utilizzeranno per lo scopo appositi etilometri in grado di rilevare in tempo reale il superamento dei tassi alcolemici indicati dal codice della strada”.