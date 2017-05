Riapre il mercato ittico di Palermo, in occasione di una notte interamente dedicata alla promozione e al rilancio della “cultura marinara” di Sicilia. “Una notte la mercato”, questo il nome dell’evento, si terrà domani venerdì 26 maggio. Una appuntamento aperto al pubblico in cui cultura, arte e tradizioni marinare dell’Isola si fondono insieme in un luogo che è il simbolo della tradizione palermitana legala al Mare e al pescato locale: il Mercato ittico di Palermo.

Cosa prevede l’evento

Numerose le attività previste nel corso della serata, come la riapertura al pubblico della Chiesa “dei pescatori” (la cripta di Santa Maria di Piedigrotta), che seguono il percorso di rinnovamento del complesso del Mercato ittico e di promozione della cultura marinara di Palermo: “Da oltre sei mesi siamo impegnati nella ricerca e nella elaborazione di modelli di sviluppo e di rinnovamento, senza stravolgimenti funzionali, dello storico complesso di via Francesco Crispi– spiegano in una nota i professionisti di IttiCo_Lab – riaprire al pubblico e rendere fruibile un gioiello nascosto come la cripta di Santa Maria di Piedigrotta, luogo sacro ai pescatori e che sorgeva proprio nell’attuale sede del Mercato Ittico, era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati di realizzare di concerto con il Comune di Palermo e le altre Istituzioni coinvolte. Crediamo che soltanto attraverso un’attività concertata tra enti pubblici e privati, che metta al centro la riscoperta dei luoghi storici di Palermo e la valorizzazione delle tradizioni nostrane – concludono – sia realmente possibile rilanciare anche economicamente il rapporto tra la città di Palermo e il proprio Mare”

Nel corso della “notte al Mercato” visite gratuite alla cripta di Santa Maria di Piedigrotta (su prenotazione), ma anche incontri, concerti, esposizioni e proiezioni a tema, che avranno come filo conduttore le “tradizioni marinare” di Sicilia e che si concluderà con la visita alla sala vendite, dove sarà anche possibile acquistare il pescato del giorno.

Il programma