“Gambe per muovere pochi passi, un ostacolo per gli stolti, ma non per lui. Una voce unica, calda e confortante. Cuore per cantare alla vita, anima per raggiungere le persone, umiltà per combattere sempre”. Queste le parole usate dal Daily News per descrivere Federico Martello, il cantante disabile della provincia di Palermo, che torna con il singolo “Non esiste il destino” e conquista le platee estere.

Dopo aver trionfato, nell’agosto del 2016, al Pirogovsky Rassvet International Song Festival di Mosca, Federico Martello il 5 Agosto tornerà su quel palco come ospite d’eccezione per esibirsi in un medley di canzoni italiane e russe, tra cui anche il suo ultimo singolo “Non esiste il destino”, brano nato dalla collaborazione con Marco Canigiula e Federico Lodi Rizzini di Canzoni Inedite e distribuito da Cantieri Sonori – Produzioni Musicali, su tutti i maggiori digital stores dal 19 Maggio. Questo palco d’eccellenza fu il suo punto di ripartenza dopo un grave infortunio subito nel 2012.

Non esiste il destino

“Non esiste il destino” si caratterizza per il ritmo, con versi che si memorizzano rapidamente. Sin dalla prima strofa ci si sente proiettati in una back story che l’ascoltatore è chiamato ad immaginare. Se non si ha il coraggio di cambiare, se si cede alla tentazione di restare fermi, senza reagire, ci si condanna ad un’esistenza a metà.

Da qui nasce il ritornello: inutile dare la colpa solo al destino, perché “nella vita ci sono le scelte e le loro conseguenze, ma la vita dà sempre una seconda opportunità di riscattarci, per riprenderci la vita stessa e “riscrivere il finale”, frase al centro del brano ripetuta volutamente ed efficacemente più volte per riassumere la possibilità di tutti di riscattare la propria vita, anche quando si pensa sia già stata scritta, di non arrendersi mai. «E’ una canzone di vita e di vissuto, – afferma il cantante siciliano – ognuno può rispecchiarsi in queste parole, sia che si parli d’amore, di lavoro, di successo, di esperienza di vita».

Il successo all’estero

Dopo aver vinto diversi premi in Italia, nel 2010 arriva la “svolta estera” quando partecipa al Festival della Canzone Italiana di NewYork, conquistando il secondo posto e primo per la giuria. Da lì una serie di importanti riconoscimenti: dall’International Song Contest di NewYork nel 2012, quando è anche ospite del Gala Italia di New York, al Festival of Songs USA.

Prende anche parte al tour dei ragazzi di “Ti Lascio una canzone”, con Antonella Clerici, che lo porterà ad esibirsi al Copernicus Theater di Chicago, al Foxwood Theater in Connecticut e al Trump Taj Mahal ad Atlantic City.

Premio Nazionale Cultura della Solidarietà

Il prossimo 24 Settembre al Teatro Mauro Bolognini di Pistoia verrà, inoltre, conferito a Federico il Premio Nazionale Cultura della Solidarietà per l’edizione 2017. Questa la motivazione: “Quando la disabilità è una risorsa e non un limite per la società, il largo successo di critica e di pubblico, nel campo musicale, ne sono una inequivocabile testimonianza”.

Il prestigioso riconoscimento, che trova pienamente la sua massima espressione grazie anche alla nomina di Pistoia Capitale Italiana della Cultura, costituisce un contributo concreto alla diffusione di una vera e propria cultura della solidarietà, quale fondamento di una società più civile e più umana. Ricordiamo che negli anni precedenti questo riconoscimento è stato assegnato, tra gli altri, ad Albano, Gianni Morandi, Laura Boldrini, Andrea Riccardi e Simona Atzori.