LAMPEDUSA – Dopo tanti anni si era riusciti nell’impresa di riaprirlo, mostrando al pubblico diverso reperti trovati negli abissi del mare. Parliamo del Museo Archeologico di Lampedusa, che ora rimane chiuso per mancanza di personale.

La riapertura dopo anni di chiusura

A rendere possibile la riapertura del Museo, l’intervento del sindaco Giusi Nicolini, che aveva concesso alcune stanze all’«Amorino» del Caravaggio. Una grande festa, a cui partecipò il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e che la Rai trasmise in diretta.

La mancanza di personale

La chiusura oggi è causata dalla mancanza di personale per la custodia. In base alla convenzione firmata con la Soprintendenza di Agrigento questo è un aspetto di cui si dovrebbe occupare il Comune, che però, come tanti Comuni italiani, si trova in diffilcoltà e non può bandire concorsi per nuove assunzioni. Morale della favola: burocrazia e mancanza di fondi per la cultura spengono le luci su una straordinaria risorsa per l’Isola.