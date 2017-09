Uno stand dell’Agenzia delle Entrate dedicato agli studenti dell’Ateneo catanese per contrastare il mercato degli affitti in “nero” e informare sulle agevolazioni previste per chi è in regola con il Fisco.

No affitti in nero

È il primo step della campagna informativa “NO affitti in nero” che parte da Catania con uno sportello temporaneo all’interno dei locali del Polo Ciminiere in Piazzale Asia 6, a cui possono rivolgersi studenti – e loro familiari – alle prese con i test di ingresso ai corsi di laurea dell’Università etnea.

Dal 4 all’8 settembre, dalle ore 8.30 alle 12.30, alcuni funzionari della Direzione provinciale di Catania offriranno assistenza sulla registrazione dei contratti di locazione. Forniranno, inoltre, consulenza e informazioni sui servizi telematici e sui benefici fiscali riservati a chi detiene un contratto di affitto regolare, con particolare riferimento alle agevolazioni per gli studenti fuori sede.

Sul sito delle Entrate all’indirizzo http://sicilia.agenziaentrate.it/ è pubblicata una pagina con tutte le informazioni sull’iniziativa e il relativo materiale divulgativo.