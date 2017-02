Nivarata, il festival internazionale della granita siciliana, come da “rito” inaugura l’estate di Acireale con la sua sesta edizione, il 2-3 e 4 giugno 2017.

La manifestazione, organizzata da Progetti Collaterali con il Comune di Acireale, è stata presentata al SIGEP, fiera di Rimini, presso lo Stand Conpait Gelato, una delle maggiori associazioni di categoria attivamente coinvolte per la manifestazione. Cresce infatti il numero di professionisti e addetti del settore che affiancano la manifestazione, impegnandosi a darle sempre più spessore.

Quest’anno oltre alla giuria tecnica di qualità che valuterà le granite in concorso durante i giorni dell’evento, è stato istituito uno staff tecnico costituito dai maestri: Ida di Biaggio, Fulvio Massimino, Giovanna Musumeci, Arnaldo Conforto e Ruben Pili, che stanno già selezionando le granite da ammettere in concorso, per offrire al pubblico un’ampia scelta di gusti di granite innovative.

Lo staff tecnico supporterà i “granitieri” dando già da ora eventuali chiarimenti necessari.

Per eventuali dubbi quindi è possibile sia scrivere all’indirizzo mail segreteria@nivarata.it, che contattare i maestri Giovanna Musumeci al +39.339.6177948 o Fulvio Massimino al +39.342.5825657.

Sono infatti aperte le iscrizioni per i concorsi:

premio Granita dell’anno , con le granite speciali e innovative realizzate appositamente per l’evento;

, con le granite speciali e innovative realizzate appositamente per l’evento; premio Don Angelino riservato alle granite classiche;

riservato alle granite classiche; premio Caviezel dedicato al gelato;

Gli stessi concorsi, come anche le attività all’interno del laboratorio di produzione, sono importanti momenti di confronto tecnico e artistico tra i partecipanti.

Per la manifestazione di interesse basta compilare il modulo online sul sito della manifestazione www.nivarata.it entro il 17 febbraio 2017.

In seguito alla ricezione del regolamento e della scheda di iscrizione, i granitieri avranno tempo fino al 5 marzo per presentare le ricette speciali e le informazioni richieste. La partecipazione è aperta a tutti i maestri gelatieri/granitieri e le imprese, a cui è richiesto di realizzare le granite solo con materie prime fresche e genuine. Non sono ammessi semi-preparati, sciroppi artificiali, conservanti e additivi.

L’utilizzo di materie prime di eccellenza e l’inventiva dei maestri gelatieri – che fino allo scorso anno, hanno creato oltre 60 gusti diversi di granita – garantiscono il successo di una manifestazione che permette a migliaia di visitatori di assaporare un prodotto di altissima qualità, scoprendo inoltre l’architettura, la storia e la cultura dell’isola.

Come di consueto, infatti, conferenze, arte, live food show, materie prime genuine, itinerari naturalistici, mezzi d’epoca, accolgono pubblico, aziende e professionisti in una full immersion caratterizzata da professionalità, condivisione, gusto e cultura.

Il festival, oltre ai produttori di materie prime e alle aziende del settore dolciario, coinvolge anche gli operatori turistici, pronti a valorizzare le bellezze barocche e naturalistiche di Acireale, che gode delle bellezze della Timpa e della magnificenza dell’Etna.

Non mancheranno le attività che coinvolgono i bambini, grazie all’ormai richiestissimo “Festival dei bambini”, che da diversi anni, permette di intrattenere i bambini con giochi e workshop, e la mostra storica della granita siciliana, con un percorso espositivo polisensoriale per grandi e bambini.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, con oltre 100 mila visitatori, anche quest’anno gli organizzatori di Nivarata presentano un festival all’insegna dell’artigianalità, della qualità e della condivisione.

Per maggiori informazioni info@nivarata.it www.nivarata.it www.facebook.com/anivarata