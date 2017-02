La notizia dell’arrivo di quasi 1000 migranti, salvati nel canale di Sicilia e sbarcati al porto di Palermo, non è passata inosservata a Nina Moric che su Facebook scrive: “Volevo dare il benvenuto ai quasi 1000 profughi sbarcati stamane a Palermo. Siete nel posto giusto, qui si che gira tanto cash, lavoro ce n’è in abbondanza per tutti, e poi per il 2018 la Moric fa un nuovo calendario”.

Un’esternazione sarcastica, che ha subito diviso i suoi followers, tra quelli hanno colto l’occasione per esprimere dissenso nei confronti di una politica dell’accoglienza, che contraddistingue Palermo, e chi invece è a favore.

La nave norvegese Siem Pilot con a bordo 993 migranti, trasportava anche una nigeriana di 22 anni, che ieri ha dato alla luce un bambino