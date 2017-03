L’annuncio su Facebook

“Il numero di seguaci della mia pagina cresce di giorno in giorno, ma molti di voi sono onnipresenti, molti di voi mi stanno addirittura simpatici, per qualcuno ormai provo una forma seppur lieve di affetto, penso sia arrivato il momento di incontrarci, ci pensavo oggi in macchina, mi piacerebbe organizzare una cena o pranzo, in ogni regione, insieme a coloro che hanno voglia di farsi una risata, di mangiare un boccone tutti seduti allo stesso tavolo, in stile ultima cena, ma senza Giuda”.

Così la modella croata ai suoi followers su Facebook, che sono letteralmente impazziti all’idea di poterla conoscere in un incontro per pochi: “pensavo 30 o 40 persone, cercherò ristoranti che ci facciano meno di 50 euro”.

Le regole

I fortunati che potranno conoscerla dal vivo saranno quelli che per primi commenteranno di volta di volta i post dedicati agli incontri, che la bella Nina ha intenzione di organizzare in tutto lo Stivale.

Non resta che aspettare le date di questo “RistoTour” e incrociare le dita!