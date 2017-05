“Non è più tollerabile che Palermo sia ormai in balìa di rapinatori, spacciatori e stupratori di donne. La città nell’ultimo periodo ha fatto un balzo all’indietro in termini di contrasto alla criminalità, per questo è necessario intervenire immediatamente e in modo deciso per garantire la sicurezza dei palermitani”.

Terzo episodio in pochi giorni

A parlare è Igor Gelarda, poliziotto e dirigente del sindacato Consap, candidato al Consiglio comunale di Palermo come capolista per il Movimento 5 stelle, dopo la violenza sessuale subìta da una giovane donna nigeriana in uno stabile nei pressi della stazione centrale, terzo episodio in pochi giorni in città. L’aggressore dell’extracomunitaria, un connazionale della vittima, è stato arrestato dalla polizia.

Arginare deriva criminale

“Dobbiamo correre subito ai ripari, come sta facendo Napoli. Più forze dell’ordine in città in aggiunta a quelle già presenti e un loro migliore coordinamento con l’amministrazione comunale. Per Palermo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo pronto un Piano sicurezza per arginare questa deriva criminale”.