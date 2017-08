Sono 6 le modelle della Vanity Model Management di Francesco Pampa che, dopo la felice partecipazione ad “Alta Moda Sotto le Stelle”, evento organizzato dalla Camera della Moda di Malta con il patrocinio dell’Ambasciata italiana e in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura della Valletta, dal 27 agosto al 3 settembre approderanno a Cinecittà per partecipare alla finale Internazionale di “New Model Today – International Contest”.

Sono Giulia Proietto, Claudia Cuneo, Eleonora Sampino, Roberta Riccobono, Marta Denti e Sofia Tumminia le sei splendide siciliane – alcune delle quali parteciperanno l’8 e 9 settembre a “I Love Monreale”, manifestazione che si svolgerà nelle principali piazze della cittadina normanna – pronte a rappresentare la nostra isola oltre lo Stretto, dopo avere fatto brillare i colori della Sicilia a La Valletta, dove hanno indossato con orgoglio e classe gli abiti della Collezione Estate 2017 del grande designer di moda Renato Balestra.

«Un altro successo nel nostro medagliere – afferma Francesco Pampa – dandoci ragione in base ai numeri. Basti pensare che durante la finale regionale siciliana, tenuta al Casale San Lorenzo, alle già 84 selezionate si sono aggiunte altre 53 ragazze che hanno provato ad aggiudicarsi la finale di Roma. Con le sei che partiranno, vivremo un’altra bellissima avventura».

Madrina Anna Falchi

Madrina dell’evento di Cinecittà sarà la bellissima Anna Falchi, pronta a rassicurare le giovani modelle, dando loro tanti consigli. Magari ricordando anche quell’emozione che lei stessa visse nel 1989 quando partecipò a Miss Italia e si classificò seconda, vincendo il titolo di Miss Cinema.

Selezione internazionale dedicata esclusivamente alle giovani modelle di tutto il mondo che coltivano il sogno di diventare “il volto moda del nuovo millennio”, il Gran Galà della Moda “New Model Today” è nato nel 1986 da un’idea di Vittorio Zeviani, fondatore della “WHY NOT” di Milano, una delle agenzie di modelle più famose al mondo. Negli ultimi anni, al concorso hanno partecipato tantissime splendide ragazze e, per alcune di loro, il sogno è diventato realtà, dal momento che sono entrate a far parte dello star system mondiale, come Charlize Theron, Lorena Forteza, Bernice Dodd, Ester Canadas e Margareth Madè, solo per fare pochi esempi.

Una grande prova, dunque, attende le nostre bellissime ragazze, ben consce di avere davanti a loro una strada tutta in salita, allo stesso tempo consapevoli che, grazie a un passo ben compiuto, uno sguardo seducente o un movimento ben dosato, sarà per loro possibile essere notate tanto quanto basta per proiettarle in quel mondo, che agognano da sempre per determinare il corso della loro vita personale e professionale.