Sarà presentata domani, alle ore 10.00, presso la sede della Confcommercio di Catania in Via Mandrà 8, la guida «IL NEGOZIO DI ARREDAMENTO», uno dei pratici manuali sul core business delle imprese associate della collana Le Bussole di Confcommercio, e i corsi dedicati ai rivenditori di Mobili.

La guida agli imprenditori

La guida vuole aiutare gli imprenditori a trovare idee per rinnovare la gestione e per promuovere l’azienda verso una clientela più ampia, anche considerando i nuovi canali di comunicazione come Internet e i social media.

Nell’occasione saranno illustrati alcuni servizi utili alla categoria: la videosorveglianza e i tirocini formativi, a cura della dott.ssa Silvia Carrara, vice direttore Confcommercio Catania; il software applicativo per le imprese, a cura della dott.ssa Patrizia Leone, partner “Sublima”.

Interverranno il presidente Nazionale di Federmobili Mauro Mamoli, il presidente regionale Confcommercio Pietro Agen, il presidente di Confcommercio Catania Riccardo Galimberti. Modera il Commissario Federmobili Stefano Bella.