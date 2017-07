LERCARA FRIDDI (PA) – Pronto il programma del My Way Festival 2107 una festa sotto il segno del jazz per rivivere i brani sempreverdi di una delle voci più belle del secolo: Frank Sinatra “THE VOICE”. Ma anche un’occasione per scoprire un territorio generoso di tradizioni, sapori e di progetti turistici e culturali.

La nona edizione dal 20 al 23 luglio

E’ tutto questo il My Way Festival – Il Festival della Voce, la grande kermesse dedicata a Frank Sinatra, in programma a Lercara Friddi, quest’anno dal 20 al 23 Luglio 2017, organizzata nella sua nona edizione dall’Associazione Life & Art Promotion.

Una edizione con una veste nuova, come spiega Gianfilippo Geraci, presidente dell’Associazione Life & Art Promotion: “Quest’ anno si consolida la collaborazione tra il Brass Group e la nostra fondazione. Quest’anno stiamo cercando di spingere questo concorso canoro che per l’edizione 2017 avrà la direzione del maestro Vito Giordano, direttore della scuola internazionale di musica del Brass Goop, con un palinsesto davvero d’autore”.

Il programma