E’ Antonella Barbera a vincere l’edizione 2017 del concorso “My Rode Reel” con il cortometraggio “Franca”. La regista siciliana ha conquistato il premio “Female Filmmaker” (miglior regia femminile) al contest internazionale dedicato ai cortometraggi. “My Rode Reel” non è un semplice concorso: si tratta della competizione che registra il maggior numero di iscrizioni in tutto il mondo e si è chiusa ufficialmente il 31 luglio.

Unica regista siciliana in concorso

Antonella Barbera, con la sua “Franca” ha ottenuto un risultato straordinario che commenta così: «in questa avventura io e Patrizia Fazzi, dalla piccola città di Enna, ci siamo prese per mano e abbiamo provato a spiccare il volo verso Sydney in uno dei concorsi più’ importanti al mondo. Non abbiamo vinto solo come donne o come registe, per noi ha vinto anche Enna come città. Ha vinto la Sicilia come terra».

«Dietro ogni vittoria, ed in questa in particolare, – continua la regista siciliana – ci sono ingranaggi speciali che si chiamano amici che sono il motore funzionale di ogni sogno. Questa storia parte da un caro amico, film maker professionista, che mesi fa chiamandoci ci ha informati di questo concorso e ha creduto in noi sin da subito. E poi c’è Fabio Leone, la mia dolce felicità, che ha lottato come un pazzo, realizzando con la sua fotografia meravigliosa due corti, questo e “Negative” ancora in concorso».

L’omaggio a Franca Rame

Il corto “Franca”, scritto e diretto in coregia con Patriza Fazzi, nota attrice ennese, vuole essere un omaggio a Franca Rame, moglie del celeberrimo Dario Fo. Franca Rame ha subito uno stupro nel 1973. Questo cortometraggio ha voluto rievocare lo stato d’animo femminile di qualsiasi donna dopo una violenza sessuale.