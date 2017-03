Ci ha riprovato e ci è riuscita nuovamente. Per il secondo anno consecutivo Palermo arriva anche quest’anno in finale a Musicultura 2017 grazie alla forza della voce e delle parole di Giulia Mei, nome d’arte scelto da qualche settimana da Giulia Catuogno. La cantautrice è ancora una volta tra i 16 finalisti della gara – che ha visto concorrere 1500 artisti – con il brano “Tutta colpa di Vecchioni”. La canzone è un testo ironico, impegnato e un po’ autobiografico, dove Giulia racconta come il cantautore milanese Roberto Vecchioni, così come tanti altri grandi cantautori italiani, abbiano ispirato la sua scelta di dedicarsi totalmente alla musica perché – come recita la canzone – “non si hanno molti tentativi per essere vivi”, e bisogna seguire sempre i propri sogni.

Giulia e gli altri finalisti si esibiranno in anteprima nazionale sabato 1 aprile, al Teatro Persiani di Recanati, nel corso di una serata realizzata in collaborazione con Radio1 Rai.

Giulia Mei – prodotta dal cantautore romano Edoardo De Angelis – si esibirà con una band formata da Vittorio Di Matteo alla chitarra, Primiano Di Biase al pianoforte, Simone “Federicuccio” Talone alle percussioni.

La canzone di Giulia farà parte del cd-compilation di Musicultura, di prossima pubblicazione. Tra i sedici finalisti, il Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, composto da formato da Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Luca Carboni, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Max Gazzè, Giorgia, Lo Stato Sociale, Maurizio Maggiani, Dacia Maraini, Mariella Nava, Gino Paoli, Vasco Rossi, Enrico Ruggeri, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Antonello Venditti, Sandro Veronesi, Federico Zampaglione, Stefano Zecchi, selezionerà gli otto artisti che parteciperanno alla rassegna Musicultura 2017, nel prossimo mese di giugno allo Sferisterio di Macerata.