Non solo una rassegna, ma una grande occasione per fare della musica, danza e scrittura letteraria strumenti di comunicazione e linguaggio universale, capaci di abbattere tutte le barriere, diventando simbolo di integrazione.

Sulla base di questi principi il 29 aprile alle 20,30 al teatro Al Massimo in piazza Verdi a Palermo arriva la seconda edizione del “MusicArte School festival”.

Scuole e Istituti pubblici e privati – con al loro interno laboratori o classi a indirizzo musicale e o coreutico – faranno conoscere al pubblico tutte le loro potenzialità in esibizioni di musica e danza, senza distinzione di genere o etichette: solo in nome dell’emozione e degli stimoli che il palco di un teatro può trasmettere.

La giuria

Le esibizioni e i progetti di danza saranno giudicati da una giuria di esperti. Tra questi: il chitarrista Giovanni Baglioni, il coreografo Fabio Crestale e l’attore e scrittore inglese John Peter Sloan.

La masterclass

Nel pomeriggio, dalle ore 15 di giorno 29 aprile, proprio Giovanni Baglioni terrà una masterclass di chitarra da Cast in via De Cristoforis 8 a Palermo.

Gli istituti e le Scuole interessate a partecipare all’evento possono mandare un cd o un dvd a Comitato SolMusic in via De Cristoforis, 8 90143 Palermo. La copertina del supporto demo deve riportare come oggetto la dicitura: “MusicArte School Festival”. Il cd o il dvd lo si può anche consegnare direttamente, nella sede del comitato dal lunedì al venerdì la mattina, previo appuntamento, dalle 9 alle 13 e tutti i pomeriggi dalle 16 alle 20. Per informazioni: 091 888 9391 musicarteschoolfestival@gmail.com.

“MusicArte School festival” è organizzato da Comitato Sol Music, Cast e Arte in Movimento. L’evento è patrocinato dal Comune di Palermo e da FederTeatri.