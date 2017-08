Giovanni Allevi approda a Partanna, sabato 10 settembre alle 21,30, con il suo “Celebration Piano Tour”, il concerto itinerante ideato per festeggiare i suoi primi 25 anni di carriera. Di ritorno dal tour in Giappone e dopo aver toccato i principali teatri italiani e internazionali, farà tappa anche al Teatro Provinciale Lucio Dalla per una serata intensa e carica di emozioni.

Il concerto

Al concerto di Partanna, organizzato dalla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo, Allevi si esibirà nel ruolo di musicista puro, riprendendo la dimensione magica e intima del pianoforte solo ed eseguendo i brani che lo hanno reso uno degli artisti italiani più amati a livello internazionale. Non mancherà comunque l’omaggio ai grandi capolavori di Čajkovskij, Puccini e Rossini, come non mancheranno le interazioni con il pubblico a cui Allevi si racconterà in maniera delicata e persino divertente.