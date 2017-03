La stagione più bella, due locali punta di diamante della movida di Palermo, tanti concerti di altissimo livello. Musica, movida, divertimento e odori di marzo sono le radici di “Primaverafesta”, organizzato dai locali Malox e Mug in piazzetta della Canna a Palermo.

Appuntamento sabato 24 marzo alle 22,30 con gli Swingrowers, ovvero il gruppo made in Palermo, attivo per l’etichetta britannica Freshly Squeezed Music. La band è nota al pubblico per i tour in Europa e Nordamerica a fianco di Parov Stelar, Chinese Man e Caravan Palace, oltre che per il disco d’esordio “Pronounced Swing Grow’ers”, nel quale miscela jazz, swing manouche e suoni derivati dalla dance, creando un mix cool e travolgente. Il gruppo può vantare un archivio di collaborazioni importanti, che spaziano dai The Lost Fingers a Swing Republic fino al remix di “One Day” per Caro Emerald.

Sempre qui nelle prossime settimane seguiranno altri concerti. Tutti i giovedì “Square jazz“, rassegna che vedrà esibirsi il 30 marzo Gianni Gebbia, il 6 aprile Nicola Giammarinaro e il 13 aprile, Jack Tantillo. Il venerdì, invece, si alterneranno: il 31 marzo “Killasoundyard” da Parigi, il 7 aprile Katzuma (ex Sangue misto) e il 14 aprile Numacrew con il suo stile reggae da Firenze. Sabato, 25 marzo, 1 e 8 aprile spazio aperto ai dj di Radio Time. Tutte le domeniche di aprile, invece, c’è il Flea vintage market.