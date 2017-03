Vent’anni di musica, al fianco dei migliori cantautori, dei testi più belli, delle manifestazioni culturali. Il tutto con il solo obiettivo di diffondere la cultura musicale del nuovo e classico cantautorato anche in Sicilie.

Il Mariposa premio letterario compie vent’anni. La rassegna legata alla musica d’autore ideata da Salvo Pistoia valica questo traguardo con orgoglio. Un percorso iniziato nel settembre del 1997 con gli Stadio e che ha visto negli anni alternarsi artisti come Daniele Silvestri, Ligabue, Ivano Fossati, Paola Turci, Lucio Dalla, Max Gazzè, Raf, Piero Pelù, Alberto Radius, Gianluca Grignani, Niccolò Fabi e tant altri.

Un obiettivo che prevede nel corso dell’anno una serie di eventi, già iniziati con la presentazione di un testo di Renato Marengo dedicato a Lucio Battisti. Prossimamente partiranno mostre e incontri con altri autori, sempre con un fine didascalico e culturale.

«Un traguardo non semplice – dice Salvo Pistoia – spesso trafficato e sudato, come ogni progetto vero e trasparente, con vari ostacoli superati. Un viaggio attraverso musica e parole, dove bonaccia e intemperie, si sono alternati, regalando non poche soddisfazioni, dietro i consensi ricevuti da pubblico, artisti e operatori del settore».