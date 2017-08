Doppio appuntamento live in Sicilia con Dolcenera, che farà tappa giovedì 31 agosto in Piazza Piano Puleio a Gagliano Castelferrato (EN) e il 1° settembre in Piazza Antonio Alimena ad Alimena (PA), accompagnata sul palco dalla sua storica band. L’artista, che nel tempo è stata in grado di cambiare e adattarsi al mutato panorama musicale italiano, pur mantenendo sempre la propria cifra distintiva, è attesissima per le sue tappe siciliane. Grinta e passione sono le caratteristiche che più la definiscono ed è questa la ragione per cui lei, come ha spesso dichiarato in più di un’intervista, ama immensamente una terra come la Sicilia.

Dolcenera: una continua sorpresa

L’artista, attualmente in studio per realizzare i brani del nuovo album e impegnata con una serie di appuntamenti live nei principali festival ed eventi estivi, è amatissima dal pubblico radiofonico e televisivo e può ritenersi senza dubbio una delle cantautrici italiane con la maggiore capacità di sorprendere produzione dopo produzione.