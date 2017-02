TORINO – Dopo vari incontri preliminari, arriva la conferma ufficiale: il Museo Egizio di Torino avrà una sezione a Catania. La città etnea, in accordo con il Mibact, esporrà nel Convento dei Crociferi, alcuni reperti conservati nei depositi di Torino.

“L’iniziativa – afferma la soprintendente Papotti – veicola un modello culturale e gestionale di successo”. Parole di soddisfazione anche dalla presidente Evelina Christillin, che ha dichiarato: “l’accordo prosegue il percorso di diplomazia culturale iniziato a Torino con progetti di inclusione sociale, che in Sicilia possono coinvolgere nuovi pubblici e diffondere legami tra i popoli e le culture del Mediterraneo”.

Il sindaco di Catania Enzo Bianco, ha sottolineato come si tratti del “primo caso italiano di collaborazione fra un grande museo internazionale e una città che pensa alla cultura come volano di sviluppo e di cambiamento”.