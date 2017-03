La preparazione di questa pietanza è semplice e veloce. L’ingrediente tutto made in Italy è il muscolo di grano, un mix di farina di frumento e farina di legumi

E’ simile al seitan ma è più morbido e nutrizionalmente migliore. Il seitan infatti a differenza del muscolo di grano è un concentrato di solo glutine. Quest’idea agrodolce totalmente vegetale è ideale per i pranzi dell’ultimo momento ma anche per stupire i vostri ospiti.

Ingredienti: (2 persone)

200 gr. di muscolo di grano ( burger)

4 cipolle medie

zucchero di canna

aceto di mele

olio evo

sale e pepe q.b.

Preparazione:

Sconfezionate i burger di muscolo di grano e metteteli da parte. Affettate le cipolle e fatele ammorbidire a fuoco moderato in acqua mista ad olio evo.

Quando l’acqua evaporerà iniziate a soffriggerle a fuoco lento e appena si dorano aggiungete lo zucchero e l’aceto di mele. Fate evaporare e unite i burger di muscolo di grano.

E’ facile che si spezzeranno perchè sono morbidi e la consistenza non è certo quella della carne ma non fa nulla, mescolate per bene e continuate la cottura per altri 5 minuti con un coperchio affinchè si insaporiscano bene dell’agrodolce.

Spegnete e servite tiepido. Figurone assicurato.