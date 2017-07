Dopo l’odioso episodio di vandalismo dei giorni scorsi a Palermo con il danneggiamento del busto dedicato a Giovanni Falcone, davanti a una scuola nel quartiere Zen, nasce un progetto che vuole dare un segno evidente e tangibile del rispetto che la città riserva alla figura dei due giudici uccisi dalla mafia. Nello stesso giorno uno striscione era stato bruciato alla scuola Alcide De Gasperi.

Un murales grande quanto il lato di un edificio

Un enorme murales dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’Anm (associazione nazionale magistrati), insieme al Comune di Palermo, la Città Metropolitana e la Soprintendenza, ha incaricato Inward, osservatorio internazionale sulla creatività urbana, di realizzare l’omaggio ai due simboli antimafia sulla facciata dell’istituto superiore nautico di Palermo. A disegnare l’opera gli street-artist Rosk e Loste, entrambi siciliani.

La vicepreside dell’istituto, Antonella Giordano ha sottolieato: “E’ stata una scelta presa tempo fa dalla città metropolitana, che ha l’autorità sull’edificio, ma abbiamo subito condiviso questa bellissima iniziativa”.

Le foto del murales stanno diventando virali su Facebook, dove in tanti le hanno condivise in segno di risposta agli sfregi di ieri: «Mentre c’è qualche indegno che cerca di infangare la memoria di due Grandi e umiliare la nostra città, dall’altro lato c’è chi sta realizzando un enorme murales, alla Cala, in memoria del 25/mo anniversario» ha scritto sul social network il consigliere comunale Ottavio Zacco.