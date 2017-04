Multato dalla Polizia Municipale perché circolava nell’area pedonale

di via Maqueda a bordo del Segwai, il monopattino elettrico a due

ruote.

Gli agenti del nucleo addetto alla vigilanza del trasporto pubblico,

hanno comminato la sanzione ad L.B. di 61 anni, ai sensi dell’art.

190 del Codice della Strada che espressamente vieta la circolazione

mediante tavole a rotelle, pattini, o altri acceleratori di andatura

sulla carreggiata stradale e sugli spazi pedonali, onde evitare una

situazione di pericolo per gli altri utenti, conducenti di veicoli o

pedoni.

“Qualche ditta costruttrice dà per scontata la circolazione su strada,

rifacendosi a circolari ministeriali, in realtà mai emanate – dice il

vicecomandate Luigi Galatioto – la Motorizzazione sta esaminando la

problematica ma al momento i Segwai possono circolare solo su strade

private e non soggette a pubblico passaggio, a pena di possibile

sanzione.”

“Al di là della sanzione – afferma il Comandante Vincenzo Messina –

crediamo sia corretto dare a tutti i cittadini una informazione

puntale e precisa circa la possibilità di questi ed altri strumenti,

che a volte non sono adeguatamente informati dai venditori.”