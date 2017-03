Nicola Cristaldi, sindaco di Mazara del Vallo e già presidente dell’Assemblea regionale siciliana, ha dichiarato: “L’appello del muezzin fa parte della nostra cultura. Nessuna offesa per noi Cristiani”. La dichiarazione arriva in risposta alla decisione della Knesset (Parlamento) israeliana che ha approvato ieri in lettura preliminare una bozza di legge che mira a limitare la potenza degli appelli lanciati dai Muezzin dai minareti delle moschee, per non disturbare la quiete pubblica.

“A Mazara del Vallo i musulmani sono circa il 20% della popolazione e l’appello del muezzin fa parte ormai della nostra cultura” – ha aggiunto – “e chi, come me, è Cristiano non si sente offeso dall’appello alla preghiera musulmana. Sono ben altri i motivi del disturbo alla quiete pubblica!”.

“Invito – ha affermato il sindaco – i componenti del Parlamento Israeliano a visitare la nostra città. Scoprirebbero che i valori della multireligiosità e del rispetto sono ancora ben presenti e sono il fulcro della convivenza”.