Una giornata di divertimento e sport nella splendida cornice del Country Time Club di Palermo per provare Stelvio il primo suv di Alfa Romeo. L’occasione è offerta dallo “Special Open Day Alfa Romeo” promosso da Nuova Sicilauto, concessionaria FCA Group di Palermo.

L’appuntamento è per domenica 12 marzo a partire dalle 10 e fino alle 17 in occasione della finale del terzo “Torneo di Paddle” nella sede del Country in via dell’Olimpo 5.

L’elegante circolo è stato il primo tennis club siciliano a realizzare un campo dedicato a questo sport di origini americane e domenica aprirà le porte agli appassionati delle auto e della velocità. Nel corso della giornata sarà possibile assistere alle sfide di paddle ed effettuare i test drive di Stelvio e Giulia.

La premiazione del torneo alle 12,30 sarà seguita da un brunch.

L’Alfa Romeo Stelvio è il primo suv della casa del Biscione: potenti motori in alluminio che offrono la miglior accelerazione della categoria, nuova trazione integrale Q4, un perfetto bilanciamento del peso 50/50, il miglior rapporto di sterzo della categoria e un albero di trasmissione in fibra di carbonio, coniuga tutto il comfort e la versatilità di un suv tradizionale con l’indomabile spirito sportivo che solo Alfa Romeo può offrire.

Sotto le linee grintose ma “pulite”, caratterizzate da un’eleganza tutta italiana, ci sono la raffinata struttura e la meccanica della berlina Giulia, rispetto alla quale la Stelvio è più alta da terra di 7 centimetri: pianale nuovo e sviluppato appositamente, sospensioni anteriori a quadrilatero e multibraccio al retrotreno, distribuzione dei pesi equamente ripartita fra i due assali per sfruttare al meglio l’aderenza delle gomme, ottenendo un comportamento equilibrato ed efficace.

Il paddle è uno sport ideato negli Stati Uniti che deriva dal tennis, ma che utilizza racchette più piccole e a piatto pieno con forellini. La palla utilizzata può essere molto più soffice, il punteggio è identico ma la dimensione del campo da gioco è meno della metà di quella di un campo da tennis.

La partecipazione all’evento è gratuita.