Domani 4 giugno, i patiti dell’hi-fi car si ritroveranno a Etnapolis per l’ottava edizione del Rama Car Show, raduno nazionale del Sud Italia per appassionati di hi-fi car e tuning. La manifestazione coordinata da Maurizio Raciti, si svolgerà dal mattino e per l’intera giornata, e vedrà la partecipazione di centinaia di appassionati di questo hobby che, provenienti da varie parti della Sicilia, esporranno alla curiosità di visitatori ed addetti ai lavori i loro bolidi “acustici”.

Sonny, il robot umanoide

Dalle 16, sul palco del Rama Car il protagonista sarà Sonny, il robot umanoide realizzato con la stampa 3D dagli alunni dell’Istituto Archimede che, guidati dal professore di elettronica Domenico Ardito, si sono aggiudicati il primo premio alle Olimpiadi nazionali di robotica. Sonny, tramite una connessione wifi, interagisce con il pubblico, sa dare informazioni meteo e, di recente, ha pure imparato a cantare in italiano. A Etnapolis proporrà “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani, il brano vincitore dell’ultimo Sanremo.

A seguire, la sfilata dei centauri a bordo delle mitiche moto Harley Davidson, il carosello delle storiche Fiat 500 con l’omonimo Club Italia diretto da Davide Cappadonna e in chiusura l’elezione della Miss Rama Car Show.