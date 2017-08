Martedì 16 agosto ore 18,00 presso il Castello di Cefalà Diana sito

nell’omonimo Comune dell’area metropolitana di Palermo, si inaugurerà la

Prima Collettiva Internazionale d’Arte Contemporanea “Gli artisti

incontrano la storia e la magia nel castello di Cefalà Diana”.

La città dell’arte

L’iniziativa, voluta dal sindaco di Cefalà Diana Marco Francesco Albiano,

dal direttore artistico Roberto Guccione, dall’associazione culturale “La

via dell’arte” e dall’associazione culturale musicale “Euterpe”, ha come

obiettivo quello di trasformare il piccolo centro arabo normanno in una

cittadina dell’arte.

Sessanta artisti internazionali

Saranno 60 gli artisti coinvolti, provenienti da Malta, Ungheria, Russia,

Danimarca, Germania, Bosnia Erzegovina ed Italia, che esporranno le loro

opere, dal 16 al 21 agosto 2017.

Nasce il primo Museodi Arte Contemporanea

La Collettiva sarà anche l’occasione per l’inaugurazione del Primo Museo

di Arte Contemporanea prevista per mercoledì 17 agosto in piazza Umberto

I a Cefalà Diana.

Leoluca Orlando, Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, ha espresso

il proprio apprezzamento per l’iniziativa, assolutamente integrata in

vista del 2018 che vedrà Palermo Capitale italiana della Cultura.