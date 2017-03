PALERMO – Al via domani, a partire dalle ore 18:00, la mostra “Visual Design”, tappa conclusiva del Laboratorio di comunicazione visiva tenuto dal professor Dario Russo all’interno del Corso di Laurea in Disegno industriale dell’Università di Palermo.

Alla rassegna, che si terrà a Palazzo Jung fino al prossimo 30 marzo, saranno presentati gli artefatti comunicativi degli studenti di primo anno: marchi e storytelling (video) realizzati per conto di aziende ed enti culturali. Sarà possibile visitare la mostra dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 (ingresso gratuito).

Quello tra l’Ateneo e i privati è un rapporto virtuoso basato su ricerca e sperimentazione, che ha dato vita a progetti innovativi. Tant’è che dopo l’esperienza di questo primo anno il Laboratorio di comunicazione visiva si candida a diventare un punto di riferimento per le piccole e medie imprese siciliane, che vogliono investire sul design grafico per migliorare la loro immagine e la loro visibilità all’esterno.

Diesse-Bibo, Itwater, Antico Frantoio Vallone, Zeta Printing, Settimana delle Culture, oltre al Corso di Laurea in Disegno industriale (per cui gli studenti si sono limitati a un esercizio didattico), sono i soggetti che hanno aderito al Laboratorio di comunicazione visiva finanziando gli artefatti comunicativi progettati dagli studenti. “Per la formazione di giovani aspiranti designer – dice il professore Russo – è importante che ci siano delle aziende disposte a investire. In questo caso, la scommessa è stata riposta su un gruppo di studenti di primo anno.

Una sorta di battesimo di fuoco per gli studenti, i quali hanno dato prova di sperimentazioni laboratoriali che rasentano la professione e non hanno sfigurato nel mettere in pratica la teoria. Questo laboratorio inoltre conferma il ruolo di ‘motore’ culturale dell’Università. Non a caso l’associazione Settimana delle Culture, presieduta da Gabriella Renier Filippone e animata tra gli altri anche da Massimiliano Marafon Pecoraro, si è rivolta all’Ateneo per riprogettare un nuovo marchio in vista della sesta edizione della manifestazione”.

All’interno della mostra ci sarà una sezione denominata “Facce da Lab”, a cura del fotografo Filippo M. Nicoletti, che ha immortalato gli studenti durante le attività laboratoriali. In occasione dell’inaugurazione della rassegna verrà presentato il sesto numero di “Sicilia InForma | Notizie sul design insulare”, rivista semestrale sul design siciliano edita dall’associazione culturale “110eLab”.