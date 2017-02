PALERMO – Si parla di mare e devozione popolare nell’ambito della Mostra Mirabilia Maris.

Nell’ambito degli eventi organizzati all’interno della Mostra “Mirabilia Maris” si terrà, domani alle ore 16,00, presso il Palazzetto Mirto in Via Lungarini, 9 a Palermo, la conferenza di Maria Emanuela Palmisano, dirigente Beni Culturali Polo regionale Museale di Palermo A. Salinas, sul tema “Per grazia ricevuta. Il mare e la devozione popolare”.

L’iniziativa, promossa dalla Soprintendenza del Mare – U.O. II, in collaborazione con SiciliAntica, Associazione Guide Turistiche, A.T.C. l’Associazione che viaggia, Amici della Soprintendenza del Mare, Guide Turistiche Associate Palermo, è coordinata da Sebastiano Tusa, Alessandra De Caro e Alfonso Lo Cascio.

Domenica 26 febbraio è prevista, a cura di SiciliAntica, la visita guidata alla più grande collezione di ex voto a Trecastagni e alle Tavolette dipinte nella chiesa del Carmine di Catania. La visita sarà guidata dalla dott.ssa Maria Teresa Di Blasi, etnoantropologa. Il ricco calendario predisposto dalla Soprintendenza del Mare vuole raccontare uomini e storie legate al Mediterraneo, nella consapevolezza che le vicende della Sicilia non possono prescindere dalla conoscenza e dal rapporto con l’ambiente marino. Dai viaggi dell’uomo della Preistoria alle grandi battaglie, dalle difese costiere dell’isola tra Medioevo e Età moderna agli ex voto, che hanno caratterizzato l’esistenza di tanti uomini, dalla storia della subacquea alla produzione del cantiere navale di Palermo, l’universo legato al mare resta qualcosa di unico e irripetibile. L’ingresso a tutti gli eventi è libero. Ai partecipanti agli incontri verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per informazioni: sopmare.uo2@regione.sicilia.it – sopmare.uff.stampa@email.it. Tel. 335.7957310.

I prossimi appuntamenti

Palermo – Palazzo Reale 5 Novembre 2016 – 6 Marzo 2017

U.O. II – Soprintendenza del Mare

Mercoledì 22 Febbraio 2017 – Ore 16,00

Arsenale della Marina Regia Via Arsenale, 144 – Palermo

Storia della subacquea: mostra e proiezione

(a cura dell’Ass. Amici della Soprintendenza del Mare)

Domenica 26 Febbraio 2017 – Ore 9,30

Visita guidata: La chiesa del Carmine di Catania. Trecastagni: la più grande collezione di ex voto

(a cura di Maria Teresa Di Blasi)

Martedì 28 Febbraio 2017 – Ore 16,00

Palazzetto Mirto Via Lungarini, 9 – Palermo

Le difese costiere dell’isola tra Medioevo e Età moderna

Ferdinando Maurici

Venerdì 3 Marzo 2017 – Ore 9,30

Visita guidata alle Torri costiere della costa ovest di Palermo

(a cura di SiciliAntica)

Giovedì 2 Marzo 2017 – Ore 16,00

Arsenale della Marina Regia Via Arsenale, 9 – Palermo

Convegno: Mirabilia Maris, un viaggio nelle leggi della subacquea

Martedì 7 Marzo 2017 – Ore 16,00

Palazzetto Mirto Via Lungarini, 9 – Palermo

Le grandi battaglie nel mare di Sicilia

Sebastiano Tusa, Soprintendente del Mare